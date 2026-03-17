A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira, 18, como principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com máxima de 30.4°C, seguida por Araguapaz (29.6°C) e Matrinchã (29.4°C). Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Itauçu, marcando 19.3°C, e em Itaberaí, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 85.54%, com cidades como Araguapaz, Aruanã e Faina podendo atingir 93% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 62.88%, destacando-se Matrinchã e Guaraíta com 95% de chance de precipitação, e Itapuranga com 90%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Faina: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Itaberaí: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 26.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 29.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.