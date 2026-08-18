A região Noroeste deve enfrentar um dia de calor intenso nesta quarta-feira (19), com os termômetros registrando marcas bastante elevadas. O município de Aruanã lidera as máximas na região, atingindo 37,2°C, seguido de perto por Matrinchã, com 37,1°C, e Araguapaz, que chega a 36,8°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Itaberaí, com mínima de 16,1°C, e em Itaguari, onde os termômetros marcam 17,7°C.O tempo seco se faz presente na região, que apresenta uma umidade relativa média de 37,5%, sendo que os índices mais elevados são esperados em Itaberaí, alcançando 51,0%, e Heitoraí, com 50,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é muito baixa, de apenas 1,73%, embora localidades como Araguapaz, Aruanã e Matrinchã apresentem a maior chance de precipitação para o período, registrando somente 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 37,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 33,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 33,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 37,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.