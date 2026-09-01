A região Noroeste terá uma jornada de sol firme e pouca variação nas condições do tempo nesta quarta-feira (2). Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Aruanã, com máxima de 35,2°C, Araguapaz, com 35,1°C, e Matrinchã, que alcança 34,3°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas do dia ocorrem em Araçu, com mínima de 17,9°C, e em Itauçu, onde a mínima prevista é de 18,5°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 61,27% na região, com os maiores índices previstos de 70,0% nos municípios de Araçu e Itauçu. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, estimada em 8,85%, sendo que as cidades de Araguapaz, Aruanã e Faina despontam com os maiores percentuais de chance de precipitação, registrando 15,0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Araçu: máxima 29,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 35,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Faina: máxima 33,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Goiás: máxima 31,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 31,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 31,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 31,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 31,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itaguaru: máxima 31,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itapuranga: máxima 31,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 29,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 34,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.