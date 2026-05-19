A região Noroeste terá um tempo marcado por temperaturas elevadas para a quarta-feira (20). A característica principal do tempo para essa data são as altas temperaturas, com destaque para Araguapaz, que registrará máxima de 34.2°C, seguida por Aruanã com 34.0°C e Matrinchã com 33.9°C. As cidades com as menores temperaturas serão Itauçu, com mínima de 17.9°C, e Araçu, com 18.4°C.A umidade média na região será de 67.81%. Quanto à probabilidade de chuva, os índices permanecem baixos, com Itauçu e Goiás registrando as maiores probabilidades, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 32.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 31.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 33.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.