A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva na quarta-feira (21). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Aruanã, com 26.7°C, Matrinchã, com 26.6°C, e Faina, registrando 26.1°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com 19.9°C.A umidade do tempo na região tem uma média de 89.73%. As cidades com maior umidade são Araçu e Itauçu, com 95.0%, e Aruanã, com 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 70.0%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando as maiores chances, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 26.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Guaraíta: máxima 24.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Heitoraí: máxima 24.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 25.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 24.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itauçu: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 26.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.