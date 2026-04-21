A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas na quarta-feira (22). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.2°C, Araguapaz com 32.0°C e Matrinchã com 31.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Araçu e Itaguari, ambas com 19.1°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 66.88%, com destaque para Aruanã, onde a umidade pode alcançar 81.0%, e Matrinchã, com 78.0%. A probabilidade de chuva é de 13.46% em média para a região, sendo mais elevada em Araçu, Itaberaí e Itaguari, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.