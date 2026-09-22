A região Noroeste apresenta predomínio de sol e tempo firme nesta quarta-feira (23), com a ausência de expectativa de chuva significativa na maior parte das cidades. Os termômetros marcam temperaturas elevadas em toda a região, tendo Araguapaz como a cidade mais quente ao atingir a máxima de 33,9°C, acompanhada de perto por Matrinchã com 33,7°C e Aruanã com 33,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas do período ocorrem nas primeiras horas do dia em Itauçu e Araçu, cujas mínimas registradas são de 19,8°C e 19,9°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 62,12%, com os maiores índices registrados durante o período noturno em Araçu, que atinge 73,0%, além de Itaberaí e Itauçu, ambos com 72,0%. Em relação à probabilidade média de chuva, o índice regional é de 15,0%, mas Itauçu se diferencia com uma chance de 45,0% durante o dia, enquanto as cidades de Araçu e Itaguari apresentam uma probabilidade de 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 30,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 33,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 32,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goiás: máxima 31,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Guaraíta: máxima 31,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Heitoraí: máxima 31,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itaberaí: máxima 31,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 31,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 31,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 31,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itauçu: máxima 29,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 33,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.