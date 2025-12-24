A região Noroeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (24). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 32.9°C em Aruanã, 32.6°C em Matrinchã e 32.4°C em Araguapaz. As temperaturas mínimas serão de 18.8°C em Araçu e 18.8°C em Itauçu.A umidade média na região será de 75.65%, com destaque para Aruanã (94.0%), Araguapaz (92.0%) e Matrinchã (92.0%). A probabilidade média de chuva é de 20.77%, mas cidades como Araguapaz e Matrinchã registram 75.0%, e Faina, 65.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.