A região Noroeste terá um tempo com temperaturas variadas para a quarta-feira (24). O tempo será marcado por temperaturas amenas a quentes, com os valores mais altos chegando a 31.1°C em Araguapaz. As cidades mais quentes incluem Araguapaz (31.1°C), Aruanã (31.0°C) e Matrinchã (30.2°C). As mais frias serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 14.9°C.O tempo amanhã também indicará umidade elevada em algumas localidades. Itauçu pode registrar umidade de 90.0%, enquanto Araçu terá 89.0% e Itaberaí 86.0%. As probabilidades de chuva são notáveis em Aruanã e Itaberaí, ambas com 55.0%, e em Matrinchã com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 24.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 28.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 28.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 27.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 28.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 28.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 24.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matrinchã: máxima 30.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.