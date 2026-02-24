A região Noroeste apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (25), caracterizando o tempo predominante para o dia. As temperaturas mais elevadas serão observadas em Aruanã, com máxima de 27.8°C, seguida por Araguapaz, atingindo 27.0°C, e Matrinchã, com 26.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 19.4°C, e Araçu, marcando 19.8°C.A umidade relativa do ar na região estará elevada, com cidades como Itapuranga, Goiás e Guaraíta apresentando índices de até 98.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é alta em várias localidades, com Araguapaz liderando com 90.0%, Aruanã com 80.0% e Faina com 70.0% de chance de ocorrência de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Araçu: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Aruanã: máxima 27.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Faina: máxima 25.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Guaraíta: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Itaberaí: máxima 25.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 24.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 24.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Matrinchã: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.