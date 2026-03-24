A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (25), caracterizando o tempo para a data. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas são Aruanã, com 28.1°C, Matrinchã, com 27.7°C, e Araguapaz, com 27.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 18.5°C, e Araçu, com 18.8°C.A umidade média na região Noroeste é de 87.27%. Itaberaí e Itapuranga devem apresentar os maiores índices de umidade, atingindo 96.0%, seguidas por Araçu com 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 62.31%, com Araçu, Itapuranga e Goiás registrando as maiores probabilidades, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 25.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Aruanã: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Guaraíta: máxima 25.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Heitoraí: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Itaberaí: máxima 25.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 25.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Itauçu: máxima 24.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Matrinchã: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.