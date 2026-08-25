A região Noroeste terá uma quarta-feira (26) de forte aquecimento e sol predominante, elevando os termômetros em diversas localidades. O calor se mostra ainda mais intenso em Aruanã, com máxima prevista de 39,1°C, além de Araguapaz, que deve registrar 38,6°C, e Matrinchã, com 38,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia serão registradas em Itauçu, com mínima de 18,9°C, e em Araçu, onde a temperatura mínima prevista é de 19,3°C.A média da umidade relativa do ar na região está estimada em 40,42%, com os maiores índices concentrados em Araçu, que atinge 62,0%, e em Itauçu, com 60,0%. O tempo permanece predominantemente seco, refletido na baixa probabilidade média de chuva de 8,85% para a região. Contudo, Araçu e Itauçu possuem uma possibilidade ligeiramente maior de instabilidade durante o período noturno, com chance de chuva de até 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Aruanã: máxima 39,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 36,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 35,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 34,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Matrinchã: máxima 38,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.