A região Noroeste apresenta como principal característica do tempo para a quarta-feira (27) as temperaturas elevadas. As cidades mais quentes previstas são Aruanã, com máxima de 34.1°C, Matrinchã, que alcançará 34.0°C, e Araguapaz, com 33.8°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 17.4°C em Itaberaí e 17.6°C em Araçu.A umidade do tempo na região terá uma média de 60.58%, com destaque para Heitoraí, que pode registrar até 78.0%, e Itaberaí, com 77.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média de 9.81%, e as maiores chances, de 10.0%, são esperadas para cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.