A região Noroeste terá um tempo caracterizado por grande chance de chuva na quarta-feira (28). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com máxima de 31.1°C, seguida por Araguapaz e Matrinchã, ambas com 29.9°C. Já as cidades com as menores mínimas serão Araçu e Itauçu, marcando 18.9°C cada.A umidade média na região é de 78.81%, com Araçu e Itauçu atingindo os maiores índices, chegando a 90.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 40.0%, mas algumas cidades como Aruanã, Matrinchã e Goiás apresentam as maiores chances de precipitação, com 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.