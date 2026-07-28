A região Noroeste terá um dia ensolarado e sem expectativa de precipitações significativas nesta quarta-feira (29). O calor deve se intensificar principalmente em Aruanã, com máxima prevista de 36,9°C, além de Araguapaz, com 36,5°C, e Matrinchã, que deve registrar 36,4°C. Já os momentos mais frescos do dia devem ocorrer em Itaberaí, com mínima de 16,6°C, e em Araçu, onde os termômetros podem baixar até 17,8°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 40,46%, com os maiores índices previstos para Itaberaí e Heitoraí, que devem atingir 55,0%. A probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, estimada em 5,38%, mas as chances chegam a até 10,0% em localidades como Araçu, Itaberaí e Itapuranga.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 36,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 33,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 33,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 33,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 33,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 31,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 36,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.