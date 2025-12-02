A região Noroeste apresentará grande chance de chuva para a quarta-feira (3). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã com 30.2°C, Araguapaz com 29.7°C e Matrinchã com 27.9°C. Já as menores temperaturas do tempo ocorrerão em Araçu e Itaberaí, ambas com 19.9°C.A umidade média do tempo na região será de 85.77%. As cidades com os maiores índices de umidade do tempo, atingindo 93.0%, são Araguapaz, Aruanã e Faina. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 55.38%. Contudo, cidades como Araçu, Araguapaz, Aruanã, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru e Itauçu indicam 75.0% de probabilidade de chuva durante a noite. Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí também têm previsão de 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 30.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Guaraíta: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.