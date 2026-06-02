A região Noroeste para quarta-feira (3) terá um tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Araguapaz com 32.7°C, Aruanã com 32.6°C e Matrinchã com 32.6°C. As temperaturas mais amenas serão em Araçu, com mínima de 13.4°C, e Itauçu, com 14.2°C.A umidade média na região será de 55.73%, com as cidades de Itaberaí e Heitoraí registrando os maiores índices. A probabilidade de chuva média é de 11.15%, sendo os maiores índices de 25.0% em Araçu e Itauçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.