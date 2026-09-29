A região Noroeste enfrentará um dia de calor muito intenso nesta quarta-feira (30), com a média das temperaturas máximas se estabelecendo em 35,55°C. O calor extremo se concentrará principalmente em Araguapaz, que deve atingir a marca de 38,3°C, seguida de perto por Aruanã, com 38,2°C, e Matrinchã, que projeta 37,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ser observadas nos municípios de Araçu, com 21,3°C, e Itauçu, onde os termômetros podem registrar 21,5°C.Em relação ao tempo, a umidade relativa média na região será de 50,19%, sendo que Araçu e Itaberaí apresentarão os maiores índices, alcançando 64,0% e 63,0%, respectivamente. A possibilidade de chuva em todo o Noroeste é bastante reduzida, com uma probabilidade média de apenas 1,54%. No entanto, Araçu se destaca com uma chance de precipitação de 20,0%, enquanto Itapuranga e Goiás registram uma expectativa discreta de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,2°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 35,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.