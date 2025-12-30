A região Noroeste, para quarta-feira (31), apresenta uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 34.3°C, Araguapaz, com 34.1°C, e Matrinchã, com 34.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 21.1°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 75.04%, com picos de 90.0% em Araçu e Itauçu, e 89.0% em Itaberaí, especialmente durante a noite. A probabilidade de chuva, com média de 48.46% para a região, é significativamente alta em cidades como Araçu, Faina e Itaberaí, que podem registrar até 75.0% de probabilidade de chuva, principalmente à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.1°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 26.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 34.3°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.9°C | sensação térmica mín 26.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Faina: máxima 33.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Heitoraí: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itaberaí: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itauçu: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 34.0°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.