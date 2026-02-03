A região Noroeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (4). O tempo apresentará máximas de 29.3°C em Aruanã, 28.4°C em Araguapaz e 28.2°C em Itaguaru, as cidades mais quentes. As cidades de Itaberaí e Itaguari registrarão as menores temperaturas, com mínimas de 20.6°C.A umidade média na região Noroeste será de 87.81%, com os maiores índices noturnos em Araçu e Itauçu, atingindo 95.0%, e em Aruanã, com 93.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 61.15%, com Matrinchã apresentando a maior chance, de 85.0%, seguida por Araçu e Aruanã, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 29.3°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 27.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Itaguari: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Itaguaru: máxima 28.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 28.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.