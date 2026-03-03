A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (4), com a maior probabilidade de tempo chuvoso atingindo 90% em algumas localidades. As cidades mais quentes da região registrarão máximas de 31.2°C em Aruanã, 31.0°C em Matrinchã e 30.7°C em Araguapaz. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 19.4°C em Itauçu e 19.7°C em Araçu.A umidade média na região será de 81.46%, com cidades como Araçu, Aruanã e Itaberaí registrando os maiores índices, de 91.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 49.04%, mas cidades como Goiás, com 90.0%, Araçu, com 75.0%, e Itauçu, com 70.0%, terão chances elevadas de tempo chuvoso. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 31.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Guaraíta: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itaguari: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matrinchã: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.