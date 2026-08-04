A região Noroeste terá um dia de sol firme e sem previsão de grandes alterações no tempo nesta quarta-feira (5). Enquanto os termômetros registram marcas mais amenas no início do dia, a tarde reserva calor acentuado para diversas localidades. Os picos de temperatura máxima ocorrem em Aruanã, que atinge 35,7°C, seguida por Matrinchã, com 35,4°C, e Araguapaz, que registra 35,3°C. No outro extremo, as menores temperaturas se concentram em Itaberaí, com mínima de 14,9°C, e Itaguari, com 16,9°C.A umidade relativa do ar na média da região fica em torno de 40,5%, com os índices mais elevados concentrados em Itaberaí, atingindo 58,0%, Heitoraí, com 54,0%, e Guaraíta, com 52,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média regional é de apenas 5,58%, mas cidades como Araçu, Itaberaí e Itaguari registram uma chance de chuva ligeiramente maior, estimada em 10,0.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 30,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 35,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 33,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 32,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 31,5°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 31,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 31,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 32,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 29,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 35,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.