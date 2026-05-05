A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para quarta-feira (6), caracterizado por termômetros elevados na maior parte da área. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 34.7°C, Matrinchã, atingindo 34.3°C, e Araguapaz, com 34.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 17.1°C, e Itaguari, com 17.8°C.A umidade na região registrará uma média de 58.54%, com o maior índice de 77.0% observado em Itaberaí. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 3.46% para a região, sendo as maiores chances de 10.0% esperadas em cidades como Araçu, Faina e Itapuranga.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 31.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 34.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.