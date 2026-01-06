A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva na quarta-feira (7). As cidades mais quentes para a data serão Aruanã, com máxima de 28.7°C, Araguapaz, com 28.4°C, e Matrinchã, registrando 28.0°C. Por outro lado, as cidades mais frias serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 19.0°C.A umidade média na região é de 81.73%. As maiores umidades noturnas são esperadas em Araçu e Itauçu, ambas com 93.0%, e em Aruanã, com 90.0%. Quanto à probabilidade de precipitação, a média regional é de 34.62%, porém, Araçu, Aruanã e Itauçu se destacam com as maiores chances de tempo chuvoso durante o dia, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aruanã: máxima 28.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 25.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 25.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 27.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.