A região Noroeste terá para a quarta-feira (8) um tempo de grande chance de chuva, que se configura como a principal característica. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.3°C, Araguapaz com 31.6°C e Matrinchã com 31.2°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Itauçu, com 19.8°C, e Araçu, registrando 20.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 79.88%, com destaque para Araçu (94.0%) e Itauçu (93.0%) com os maiores índices. A probabilidade de chuva na região é de 40.0% em média, mas cidades como Itapuranga (90.0%), Araçu (80.0%) e Guaraíta (80.0%) apresentam grandes chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 32.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 31.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.