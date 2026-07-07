A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas para quarta-feira (8). As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 34.7°C, Aruanã, alcançando 34.6°C, e Matrinchã, com 34.3°C. Já as mínimas serão registradas em Itaberaí, com 14.6°C, e Araçu, com 15.2°C.A umidade média na região ficará em 47.42%, sendo Itaberaí a cidade com maior umidade, atingindo 64.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média é baixa, em 7.12%, com as maiores chances em Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.