A região Noroeste deve registrar um dia com predomínio de sol e sem expectativa de chuvas significativas nesta quarta-feira (9), apresentando uma média mínima de 21,85°C nas primeiras horas do dia. O calor se faz presente de forma mais intensa em Araguapaz e Aruanã, que devem atingir marcas de até 34,1°C, seguidas por Matrinchã, com máxima de 33,5°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ao amanhecer ocorrem em Itauçu, com mínima de 20,1°C, e Araçu, onde os termômetros registram 20,5°C.Em relação aos índices de umidade, a média regional fica em torno de 66,88%, sendo que o município de Araçu apresenta o maior valor, alcançando 77,0%, seguido por Itaberaí e Matrinchã, ambos com 76,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 9,42%, sendo que Araçu e Itauçu concentram as maiores chances de ocorrência de precipitação no período, com índices de 25,0% e 20,0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 29,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 34,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 31,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 30,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 30,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 30,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 30,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 30,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 30,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 30,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 28,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 33,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.