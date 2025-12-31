A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (1), sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes deverão ser Araguapaz, com máxima de 33.6°C, Aruanã, com 33.2°C, e Matrinchã, com 32.4°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 78.62%, com Itaberaí e Itaguari registrando 92.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 43.27%, mas cidades como Araguapaz, Faina e Itaberaí apresentam 75.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.6°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 39.7°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Araçu: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Aruanã: máxima 33.2°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 27.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 32.2°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 32.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itapuranga: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Matrinchã: máxima 32.4°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.