A região Noroeste terá, nesta quinta-feira (1), um dia caracterizado por grande instabilidade atmosférica e alta propensão a precipitações, registrando médias de temperatura entre a mínima de 21,35°C e a máxima de 34,92°C. Os termômetros devem registrar os índices mais elevados em Araguapaz e Aruanã, ambas com máximas de 38,3°C, seguidas por Matrinchã, que deve atingir 37,9°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ficam por conta de Itauçu, com mínima de 19,6°C, e Araçu, com 20,2°C.A umidade relativa do tempo média na região está estimada em 56,81%, com os picos mais elevados de umidade previstos para alcançar 79,0% nos municípios de Araçu e Itauçu. Já a probabilidade média de chuva para a área é de 43,65%, subindo de forma expressiva durante o período da noite, quando chega a 75,0% de chance de ocorrência em localidades como Araguapaz, Aruanã e Faina.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Araçu: máxima 32,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 65,0%Aruanã: máxima 38,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Faina: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 75,0%Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Guaraíta: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Heitoraí: máxima 34,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Itaberaí: máxima 33,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Itaguari: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Itaguaru: máxima 34,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Itapuranga: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Itauçu: máxima 31,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 65,0%Matrinchã: máxima 37,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.