A região Noroeste contará com predomínio de sol e baixa possibilidade de precipitação nesta quinta-feira (10), registrando calor intenso com termômetros que atingem as máximas de 36,5°C em Araguapaz e Aruanã, e de 36,4°C em Matrinchã. Por outro lado, o amanhecer apresenta marcas mais amenas, com as menores temperaturas mínimas registradas em Itaberaí, com 19,3°C, e em Heitoraí, com 19,6°C.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 57,46%, com os maiores índices previstos para Itaberaí, que atinge 69,0%, seguida por Araçu e Araguapaz, ambas com 68,0%. A chance média de chuva é de apenas 3,08%, sendo que as maiores probabilidades se concentram em Goiás, com 15,0%, e em Itaguaru, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 36,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Faina: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 33,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 32,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 33,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 36,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.