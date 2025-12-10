A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (11), sendo a principal característica do tempo para esta data. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 29.7°C, Araguapaz com 29.6°C e Matrinchã com 29.6°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Araçu e Itaberaí, ambas registrando 19.9°C.O tempo na região apresenta uma umidade média de 84.46%, com destaque para Itapuranga, onde a umidade pode alcançar 96.0%. A probabilidade de chuva média é de 28.08%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, como Goiás, com 70.0%, Matrinchã, com 45.0%, e Araguapaz, com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 29.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.