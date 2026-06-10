A região Noroeste terá um tempo de temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva na quinta-feira (11). As cidades mais quentes incluem Aruanã com máxima de 29.5°C, Araguapaz com 29.4°C e Matrinchã com 28.9°C. Já as cidades mais frias serão Itaberaí, com mínima de 18.7°C, e Itauçu, com 19.0°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 69.38% na média, com destaque para Itaberaí (87.0%), Heitoraí (85.0%) e Itaguari (82.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 12.31%. As maiores chances de chuva, atingindo 20.0%, são esperadas para Araçu, Faina e Itaberaí.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 25.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 24.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.