A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (12), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes da região serão Aruanã com máxima de 30.4°C, Araguapaz com 30.1°C e Matrinchã também com 30.1°C. Já as mais frias, com as menores temperaturas mínimas, serão Itauçu com 18.0°C e Araçu com 18.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 84.04%, com as cidades de Aruanã e Goiás atingindo os maiores índices de umidade de 94.0%, seguidas por Araguapaz com 93.0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de 51.73%, mas algumas localidades terão chances bem maiores: Itaguari, Itapuranga e Goiás apresentam uma probabilidade de 95.0% de ocorrência de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 27.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 26.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.