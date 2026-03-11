A região Noroeste, para a quinta-feira (12), terá como principal característica um tempo com grande chance de chuva. As temperaturas máximas registrarão Aruanã com 31.4°C, Araguapaz com 30.9°C e Matrinchã com 30.7°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Itauçu, com 19.3°C, e Araçu, com 19.5°C.O tempo na região apresentará uma umidade média de 84.42%, com destaque para Itaberaí e Guaraíta, que podem atingir 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 56.73%, sendo que em Matrinchã a chance de chuva é de 85.0%, em Itapuranga de 80.0% e em Aruanã de 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 31.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Guaraíta: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Heitoraí: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itaguari: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Matrinchã: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.