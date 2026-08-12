A região Noroeste terá um dia de sol firme e calor intenso nesta quinta-feira (13), apresentando termômetros elevados na maior parte do território. A média das temperaturas máximas deve atingir 33,73°C, sendo que os índices mais altos estão previstos para Matrinchã, com 36,6°C, seguida de perto por Aruanã, com 36,5°C, e Araguapaz, com 36,3°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia tendem a ser mais amenas, com a média mínima regional em 18,52°C, destacando-se Itaberaí, com mínima de 15,2°C, e Araçu, onde os termômetros marcam 17,3°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média prevista para a região é de 37,88%. Os maiores índices de umidade concentram-se em Itaberaí, com 53,0%, Heitoraí, com 51,0%, e Itapuranga, com 50,0%. Além disso, a probabilidade de chuva é nula, com 0,0% de chance de precipitação em toda a região, o que se confirma em municípios como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 33,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 32,7°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 32,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 32,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 36,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.