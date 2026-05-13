A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para a quinta-feira (14), com as máximas mais elevadas registradas em Aruanã (33.7°C), Araguapaz (33.5°C) e Matrinchã (33.5°C). As temperaturas mínimas, por sua vez, serão mais amenas em Araçu (18.2°C) e Itaberaí (18.3°C).A umidade na região terá uma média de 65.77%, com os maiores índices de umidade noturna em Heitoraí (82.0%), Itaberaí (80.0%) e Guaraíta (79.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com 10.0% para todas as cidades da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 31.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.