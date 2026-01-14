A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas na quinta-feira (15). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.9°C, Araguapaz, registrando 33.8°C, e Matrinchã, que alcançará 33.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 18.9°C.A umidade média na região será de 66.85%, com Araçu e Itauçu registrando os maiores índices de até 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 10.0%, mas algumas cidades como Faina e Matrinchã podem ter até 20.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 33.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.