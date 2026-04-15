A região Noroeste terá como principal característica do tempo a previsão de chuva para quinta-feira (16), com destaque para Itauçu, que apresenta a maior probabilidade de precipitação na região, com 55%. As temperaturas seguirão elevadas em algumas localidades, com Aruanã sendo a cidade mais quente, registrando 32.3°C. Outras cidades com altas temperaturas incluem Araguapaz, com 31.7°C, e Matrinchã, com 31.4°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Itauçu, com 18.8°C, e Araçu, com 18.9°C.A umidade média na região será de 73.54%, com cidades como Araçu, Guaraíta e Heitoraí registrando os maiores índices de umidade na noite, chegando a 86.0%. As probabilidades de chuva variam, com a média regional em 22.31%. Além de Itauçu (55.0%), outras cidades com maiores chances de chuva são Araçu (45.0%) e Matrinchã (45.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itaguaru: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.