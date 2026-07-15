A região Noroeste terá um dia de sol firme e calor nesta quinta-feira (16), apresentando marcas elevadas nos termômetros e pouca oscilação nas condições do tempo. Os maiores picos de temperatura estão previstos para Araguapaz, Aruanã e Matrinchã, municípios onde a máxima deve atingir os 34,4°C. Já os momentos mais frios do dia se concentram em Itauçu, que registra a mínima de 16,0°C, e em Araçu, com mínima de 16,5°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 51,58%, com destaque para os municípios de Itaberaí e Heitoraí, que registram os maiores percentuais com 62,0%. A probabilidade média de chuva é quase nula, fixada em apenas 0,38% para a região, sendo que os maiores índices desse indicador não passam de 5,0% em Itaguaru e Matrinchã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 29,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 34,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 32,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 30,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 31,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 30,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 30,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 30,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 28,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 34,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.