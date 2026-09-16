A região Noroeste deve registrar marcas bastante elevadas nos termômetros nesta quinta-feira (17), com o forte calor predominando no decorrer do dia. Entre os municípios que devem registrar picos de calor intenso, Aruanã se destaca com máxima de 38,9°C, seguida de perto por Araguapaz, com 38,8°C, e Matrinchã, com 38,3°C. Por outro lado, os menores índices térmicos previstos para o período se concentram em Araçu e Itauçu, onde a temperatura mínima deve iniciar na casa dos 21,8°C.O tempo na região deve manter uma umidade relativa média de 47,81%, sendo que Araçu registra o maior índice, com 62,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média regional é de 10,77%, com cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando a maior possibilidade de precipitação, de apenas 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,8°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Araçu: máxima 33,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aruanã: máxima 38,9°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,5°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 35,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Guaraíta: máxima 34,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 34,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itaberaí: máxima 34,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itaguari: máxima 34,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itaguaru: máxima 34,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Itapuranga: máxima 34,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 32,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matrinchã: máxima 38,3°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.