A região Noroeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (18). O tempo mais quente será registrado em Aruanã com 28.9°C, seguido por Araguapaz com 28.6°C e Matrinchã com 28.5°C. As temperaturas mais amenas serão em Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 20.3°C.\nA umidade média na região Noroeste será de 85.81%, com Aruanã podendo alcançar 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 30.96%, mas cidades como Aruanã têm 70.0% de chance, enquanto Itaberaí e Itaguari registram 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 28.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%\nAraçu: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%