A região Noroeste terá temperaturas elevadas na quinta-feira (18), como característica principal do tempo. As cidades mais quentes incluem Araguapaz, Aruanã e Matrinchã, todas com máxima de 34.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Araçu, com 14.7°C, e Itauçu, com 15.1°C.A umidade média na região ficará em 54.31%, com destaque para Itaberaí (74.0%), Heitoraí (70.0%) e Aruanã (68.0%) com os maiores índices de umidade na noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 4.81% para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva são Faina, Itaguari e Itaguaru, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 32.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 31.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 31.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 31.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 31.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 31.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 34.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.