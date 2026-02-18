A região Noroeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (19), marcando o tempo na data. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 31.6°C, Araguapaz com 30.5°C, e Matrinchã, atingindo 30.4°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Itauçu, com 19.7°C, e Araçu, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 82.77%, com picos noturnos em cidades como Itaberaí (94.0%), Araçu (93.0%) e Aruanã (93.0%). A probabilidade média de chuva é de 42.5%, mas algumas localidades terão chances maiores, como Heitoraí com 70.0%, Araçu com 65.0% e Faina com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 31.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 30.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.