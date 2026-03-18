A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (19), sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com máxima de 31.3°C, seguida por Araguapaz, que atingirá 30.7°C, e Matrinchã, com 30.4°C. As mínimas mais baixas serão em Itauçu, com 19.8°C, e Itaberaí, onde o tempo marcará 20.0°C.A umidade média na região ficará em 83.46%, com destaque para Itaberaí, Itapuranga e Itauçu, todas com umidade noturna de 92.0% ou mais. A probabilidade média de chuva é de 37.88%, mas cidades como Heitoraí apresentam uma alta probabilidade de 90.0% de chuva durante o dia. Araguapaz e Itaberaí também indicam 60.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 31.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 29.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 30.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.