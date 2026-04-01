A região Noroeste apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira (2), caracterizando o tempo na região. As temperaturas máximas serão de 29.9°C em Aruanã, 29.7°C em Matrinchã e 29.5°C em Araguapaz. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 18.8°C em Itauçu e 19.0°C em Araçu.A umidade média na região será de 82.42%. Algumas cidades com maiores índices de umidade incluem Aruanã, com 95.0%, Itaberaí, com 93.0%, e Itaguari, também com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.08%, mas cidades como Itauçu e Guaraíta registram 70.0% de probabilidade, e Araguapaz, 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 29.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Heitoraí: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Itaguaru: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itapuranga: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Itauçu: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Matrinchã: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.