A região Noroeste terá tempo com altas temperaturas na quinta-feira (2). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.7°C, Matrinchã, atingindo 33.6°C, e Araguapaz, com 33.5°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 14.8°C, e Araçu, com 15.5°C.A umidade média na região Noroeste para o período será de 47.31%, com Heitoraí apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 67.0%. Itaberaí terá 66.0% e Guaraíta 64.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 3.27%. As maiores chances de chuva são esperadas em Araguapaz, Itaguari e Goiás, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 30.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 30.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 30.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 28.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 33.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.