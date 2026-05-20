A região Noroeste para quinta-feira (21) terá um tempo com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes serão Araguapaz, registrando 33.7°C, Aruanã com 33.4°C e Matrinchã com 33.3°C. As cidades mais frias serão Itauçu, com mínima de 18.1°C, e Araçu, com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 68.12%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Araçu com 82.0%, Heitoraí com 81.0% e Itauçu com 80.0%. A probabilidade média de chuva será de 12.88%, com Itapuranga e Goiás apresentando as maiores probabilidades, ambos com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.