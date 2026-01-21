A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (22). O tempo apresenta temperaturas máximas de 27.0°C em Aruanã, 26.4°C em Araguapaz e 26.3°C em Matrinchã. As temperaturas mínimas serão de 19.8°C em Araçu e 19.8°C em Itaberaí.A umidade média na região será de 90.38%, com Araçu e Itauçu registrando os maiores índices, chegando a 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.19%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando os maiores índices, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 27.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 25.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 23.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 23.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Heitoraí: máxima 23.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguaru: máxima 25.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 23.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itauçu: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 26.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.