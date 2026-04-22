A região Noroeste terá um tempo com temperaturas amenas a quentes para quinta-feira (23). As máximas podem atingir 33.3°C em Aruanã, 33.2°C em Araguapaz e 32.8°C em Matrinchã. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Itauçu, com 18.3°C, e em Itaguari, com 18.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 59.38%, com destaque para Aruanã, onde a umidade pode alcançar 74.0%. As probabilidades de chuva são baixas em geral, com a maior chance de tempo chuvoso em Goiás, com 25.0%, seguida por Araguapaz e Matrinchã, ambas com 20.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.