A região Noroeste terá uma quinta-feira (23) com predomínio de sol e calor, sem indicativo de chuva. As temperaturas máximas na região chegam à média de 33,32°C, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Aruanã e Matrinchã, ambas com máxima de 36,2°C, além de Araguapaz, que registra 36,1°C. Já os momentos mais frios do dia se concentram em Itaberaí, com mínima de 15,8°C, e Itaguari, onde os termômetros chegam a marcar 16,9°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará em torno de 41,96%, com destaque para os maiores índices registrados em Itaberaí, com 59,0%, e Heitoraí, com 56,0%. A probabilidade de chuva para o dia é de 0,0% em toda a região, confirmando o cenário de tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 31,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 32,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 32,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 32,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 32,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 36,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.